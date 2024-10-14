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В Курской области РФ бойцы ВСУ уничтожили российских морпехов, причастных к расстрелу украинских военнопленных

14 октября 2024, 13:56

В Курской области РФ бойцы ВСУ уничтожили российских морпехов, причастных к расстрелу украинских военнопленных

В Курской области РФ украинские военные уничтожили российских морпехов из 155-й бригады, которые ранее расстреливали пленных украинских бойцов. Об этом сообщили бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады.

Отмечается, что военнослужащие ВСУ столкнулись с российскими солдатами в Курской области. Последние попали в засаду.

«На днях Буковинские бордовые береты устроили засаду, в которую попали убийцы из 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которые систематически нарушают правила войны. Охота на этих уродов получилась удачной: живым из российских морпехов-негодяев не осталось никого», — говорится в сообщении.

Бойцы ВСУ отметили, что продолжают «утилизировать» российских морпехов на территории Курской области РФ и этот процесс «поставили на поток».

Украинские военные обнародовали видео с уничтоженными оккупантами.

Напомним, российские военные в очередной раз нарушили правила и обычаи ведения войны — оккупанты расстреляли 9 пленных украинских военных в Курской области РФ.

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