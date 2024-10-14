У Курській області РФ бійці ЗСУ знищили російських морпіхів, причетних до розстрілу українських військовополонених

У Курській області РФ українські військові знищили російських морпіхів із 155-ї бригади, які раніше розстрілювали полонених українських бійців. Про це повідомили бійці 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади.

Наголошується, що військовослужбовці ЗСУ зіткнулися з російськими солдатами у Курській області. Останні потрапили до засідки.

«Днями Буковинські марунові берети влаштували засідку, в яку потрапили вбивці зі 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, які систематично порушують правила війни. Полювання на цих виродків вийшло вдалим: живим із російських морпіхів-негідників не залишилося нікого», — йдеться у повідомленні.

Бійці ЗСУ зазначили, що продовжують «утилізувати» російських морпіхів на території Курської області РФ, і цей процес «поставили на потік».

Українські військові оприлюднили відео зі знищеними морпіхами.

Нагадаємо, російські військові вкотре порушили правила та звичаї ведення війни — окупанти розстріляли 9 полонених українських військових у Курській області РФ.