Мы все несем ответственность за то, чтобы положить конец войне в Украине — президент Чехии

Президент Чехии Петр Павел назвал войну в Украине «ужасной и несправедливой». Глава государства призвал партнеров оказывать поддержку Украине. Об этом он заявил в рамках выступления на международной конференции «Форум 2000», передает «Радио свобода».



«Продолжение полномасштабной войны России против Украины приводит к дальнейшему росту нарушений прав человека, поскольку является источником вдохновения для тех, кто не уважает других. Даже пока мы говорим сейчас, Украина страдает от целенаправленных обстрелов гражданской инфраструктуры, в частности энерго- и теплосистем. Мы все несем ответственность, чтобы положить конец этому упадку международных стандартов», — отметил Павел.



Кроме того, президент обратился к мировым лидерам, в частности к Китаю, для того, чтобы эта страна использовала «свое влияние для содействия миру».



Ранее мы писали, что 11 октября президент Украины Владимир Зеленский презентовал план победы канцлеру Германии Олафу Шольцу.