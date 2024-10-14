Ми всі відповідаємо за те, щоб покласти край війні в Україні — президент Чехії

Президент Чехії Петр Павел назвав війну в Україні «жахливою та несправедливою». Глава держави закликав партнерів надавати підтримку Україні. Про це він заявив у рамках виступу на міжнародній конференції «Форум 2000», передає «Радіо свобода».



«Продовження повномасштабної війни Росії проти України призводить до подальшого зростання порушень прав людини, оскільки є джерелом натхнення для тих, хто не поважає інших. Навіть поки ми говоримо зараз, Україна потерпає від цілеспрямованих обстрілів цивільної інфраструктури, зокрема енерго- та теплосистем. Ми всі несемо відповідальність, щоб покласти край цьому занепаду міжнародних стандартів», — зазначив Павел.



Крім того, президент звернувся до світових лідерів, зокрема до Китаю, щоб ця країна використала «свій вплив для сприяння миру».



Раніше ми писали, що 11 жовтня президент України Володимир Зеленський презентував план перемоги канцлеру Німеччини Олафу Шольцу.