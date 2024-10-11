Зеленский о плане победы: Хочется завершить войну в 2025 году

Президент Украины Владимир Зеленский презентовал план победы канцлеру Германии Олафу Шольцу.



Киев стремится к справедливому и скорейшему завершению войны, заявил Зеленский во время брифинга с Шольцем.



«Сегодня я представлю Олафу план как, по нашему мнению, принудить Россию к миру, то есть как завершить эту войну — хотелось бы не позже чем в следующем, 2025 году, и гарантировать неповторение агрессии», — заявил Зеленский.



Он подчеркнул, что разработанный план направлен на усиление позиций Украины.



«Этот план является мостом к проведению результативного Саммита мира, который действительно поставит точку в войне. То есть этот план не на замену нашей мирной инициативе, а чтобы именно усилить позиции Украины ради приближения к миру. Мы можем сделать это во взаимодействии — все наши партнеры. Мы рассчитываем и на поддержку Германии», — указал президент.



Ранее Шольц пообещал Украине еще один пакет военной помощи на сумму 1,4 миллиарда евро.

26 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США. Во время рабочего визита в Вашингтоне он представил украинский план победы в войне, развязанной Россией.



План победы Украины, который он представил также президенту США Джо Байдену, включает четыре основных пункта и один дополнительный, который будет нужен стране после войны.