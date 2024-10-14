В Селидово под обстрелом ранены три человека: как проходила эвакуация ►

Эвакуация раненых людей в Селидово. Скрин видео: МВД Украины

В результате российского обстрела Селидово Донецкой области пострадали три человека, сообщило МВД Украины.



«Три человека получили ранения в результате вражеских обстрелов города Селидово Покровского района. Сотрудники полиции эвакуировали пострадавших в село Петровка Покровского района и передали их спасателям. Чрезвычайники транспортировали раненых в поселок Шевченко, где их уже ждали медики», — рассказали правоохранители.



В полиции показали кадры спасения раненых жителей и их эвакуации.

За последние несколько дней полицейские вывезли из Селидово десятки людей.