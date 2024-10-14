У Селидовому під обстрілом поранено трьох людей: як проходила евакуація ►

Внаслідок російського обстрілу Селидового Донецької області постраждали троє людей, повідомило МВС України.
«Три особи отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів міста Селидове Покровського району. Співробітники поліції евакуювали постраждалих у село Петрівка Покровського району та передали їх рятувальникам. Надзвичайники транспортували поранених до селища Шевченка, де на них вже чекали медики», — розповіли правоохоронці.
У поліції показали кадри порятунку поранених мешканців та їхньої евакуації.
За останні кілька днів поліцейські вивезли із Селидового десятки людей.