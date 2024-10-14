Полицейские эвакуировали маломобильных пожилых из Селидово

Полицейские эвакуировали стариков из Селидово. Фото: кадр из видео

За последние несколько дней полицейские вывезли из Селидово десятки людей, среди них — маломобильная бабушка Валентина, которую эвакуировали по просьбе ее дочери. Об этом информирует полиция Донецкой области.







«Пенсионерка не может самостоятельно передвигаться, поэтому оставаться под обстрелами для нее - крайне опасно. Теперь женщина - в безопасности и сможет получить необходимое лечение. Также по просьбе родственников правоохранители вывезли пенсионера и пожилую женщину», — сообщили правоохранители Донетчины.



Напомним, в октябре эвакуационные поезда из Донецкой области будут курсировать в Черкасскую область 1 раз в 4 дня.