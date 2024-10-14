На этой неделе Зеленский презентует план победы Украины в Киеве, а затем в Брюсселе

План победы Украины будет представлен публично 16 октября в Верховной Раде. План будет представлен с учетом того, что с ним уже ознакомились западные партнеры Украины.



«Сегодня же был доклад вице-премьер-министра Стефанишиной о переговорах в Вашингтоне и в других столицах на уровне команд по геополитическому пункту Плана победы. Работают военные на своих уровнях с нашими партнерами по военным пунктам», — сказал президент Владимир Зеленский.



Также по словам президента, на этой неделе украинская сторона представит всем партнерам в Европе стратегию принуждения России к справедливому завершению этой войны.



Презентация плана пройдет на заседании Европейского совета на уровне глав государств и правительств, которое запланировано на 17-18 октября.



Об этом сообщил высокий представитель Европейского союза Жозеп Боррель.

26 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США. Во время рабочего визита в Вашингтоне он представил украинский план победы в войне, развязанной Россией.



План победы Украины, который он представил также президенту США Джо Байдену, включает четыре основных пункта и один дополнительный, который будет нужен стране после войны.