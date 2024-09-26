Зеленский в Вашингтоне: План победы Украины услышали члены Конгресса США

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США. Сейчас он находится с рабочим визитом в Вашингтоне.



«Представил ключевые пункты плана победы, который способен усилить нас на пути к миру. Мы находимся в решающем моменте этой войны. Нам нужно действительно сильное давление и сильные позиции Украины», — сообщил Зеленский в Telegram-канале.



Стороны отдельно обсудили ситуацию на поле боя, защиту энергосети и подготовку Украины к зиме.



«Свобода опирается на двухпартийную поддержку и решимость Соединенных Штатов. Спасибо за поддержку Украины со стороны Америки, которая спасает жизни наших людей и помогает защитить нашу независимость и свободу», — отметил глава Украинского государства.

План победы Украины, который президент Владимир Зеленский представил президенту США Джо Байдену, включает четыре основных пункта и один дополнительный, который будет нужен стране после войны.