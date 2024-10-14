Цього тижня Зеленський презентує план перемоги України у Києві, а потім в Брюсселі

План перемоги України буде представлено публічно 16 жовтня у Верховній Раді. План буде подано з урахуванням того, що з ним уже ознайомилися західні партнери України.



«Сьогодні була доповідь віцепрем'єр-міністра Стефанішиної про переговори у Вашингтоні та в інших столицях на рівні команд з геополітичного пункту плану перемоги. Працюють військові на своїх рівнях з нашими партнерами з військових пунктів», — сказав президент Володимир Зеленський.



Також, за словами президента, цього тижня українська сторона представить усім партнерам у Європі стратегію примусу Росії до справедливого завершення цієї війни.



Презентація плану пройде на засіданні Європейської ради на рівні глав держав та урядів, яке заплановано на 17-18 жовтня.



Про це повідомив найвищий представник Європейського союзу Жозеп Боррель.

26 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США. Під час робочого візиту до Вашингтона він представив український план перемоги у війні, розв'язаної Росією.



План перемоги України, який він представив також президенту США Джо Байдену, включає чотири основні пункти та один додатковий, який буде потрібний країні після війни.