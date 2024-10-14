В оккупированной Горловке двое детей получили ожоги — нашли осколок снаряда

Двое детей пострадали в Горловке при неосторожном обращении со взрывоопасным предметом. Об этом заявили в оккупационной администрации «ДНР».



Ранее было заявлено, что в поселке Гольмовский Никитовского района Горловки кассетный снаряд упал на территорию школы. Позднее стало известно, что при неосторожном обращении с найденным взрывоопасным предметом обожглись два мальчика — 13 и 5 лет.



Также в группировке «ДНР» заявили, что в результате обстрела повреждены школа, магазин и территория рынка.



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