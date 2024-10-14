В окупованій Горлівці двоє дітей дістали опіки — знайшли уламок снаряда

Двоє дітей постраждали у Горлівці під час необережного поводження з вибухонебезпечним предметом. Про це заявили в окупаційній адміністрації «ДНР».



Раніше було заявлено, що у селищі Гольмівський Микитівського району Горлівки касетний снаряд упав на територію школи. Пізніше стало відомо, що при необережному поводженні зі знайденим вибухонебезпечним предметом обпеклися два хлопчики — 13 і 5 років.



Також в угрупуванні «ДНР» заявили, що внаслідок обстрілу пошкоджено школу, магазин та територію ринку.



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