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В окупованій Горлівці двоє дітей дістали опіки — знайшли уламок снаряда

14 жовтня 2024, 21:59

В окупованій Горлівці двоє дітей дістали опіки — знайшли уламок снаряда

Двоє дітей постраждали у Горлівці під час необережного поводження з вибухонебезпечним предметом. Про це заявили в окупаційній адміністрації «ДНР».

 Раніше було заявлено, що у селищі Гольмівський Микитівського району Горлівки касетний снаряд упав на територію школи. Пізніше стало відомо, що при необережному поводженні зі знайденим вибухонебезпечним предметом обпеклися два хлопчики — 13 і 5 років.

Також в угрупуванні «ДНР» заявили, що внаслідок обстрілу пошкоджено школу, магазин та територію ринку.

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