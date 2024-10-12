Минимум 20 тысяч боевиков «ДНР» покалечены на войне РФ против Украины

Война, которую РФ начала против Украины, покалечила физически или ментально минимум 20 тысяч жителей оккупированной части Донецкой области. Это те люди, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях и выжили.



Филиал российского фонда «Защитники Отечества» заявил донецким СМИ, что официально зарегистрировал 20 тысяч «ветеранов и членов семей погибших военнослужащих» на оккупированной Донетчине. Однако не указано, с какого года люди, воевавшие на стороне РФ, могут официально встать на учет. Ведь РФ использовала жителей Донецкой области в войне против Украины не с 2022 года, а раньше — с 2014-го.

Данный филиал занимается помощью «ветеранам боевых действий»: протезирование, консультации по оформлению документов и социальных выплат, переобучение и трудоустройство, предоставляет услуги юристов и психологов.

Ранее сообщалось, что далеко не все жители оккупированной Донетчины могут оформить статус «участника боевых действий» или «ветерана» по российскому законодательству. Таким образом, 20 тысяч выживших, но травмированных на войне, можно считать минимумом.