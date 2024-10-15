Бойцы 3 ОШБр взяли в плен россиян при контратаке на Харьковщине

Россиян были взяты в плен 3-й ОШБр на Харьковщине. Фото: 3 ОШБр

Бойцы Третьей штурмовой бригады провели успешные контратакующие действия на позициях противника в районе Харьковщины, пополнив обменный фонд. Информация об этом появилась в телеграм-канале 3-й отдельной штурмовой бригаде.



На опубликованных фото 3 ОШБр в кадр попали пять российских оккупантов и три десятка паспортов и военников захватчиков.

Паспорта и военники оккупантов. Фото: 3 ОШБр

Одновременно Генштаб ВСУ сообщил, что на Харьковском направлении сегодня противник безрезультатно штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска и Старицы.



Ранее на Покровском направлении был уничтожен танк и БМП РФ при штурме позиций ВСУ.