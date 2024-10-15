Бійці 3 ОШБр взяли в полон росіян під час контратаки на Харківщині

Росіяни були взяті в полон 3-ю ОШБр на Харківщині. Фото: 3 ОШБр

Бійці Третьої штурмової бригади провели успішні контрнаступальні дії на позиції противника у районі Харківщини, поповнивши обмінний фонд. Інформація про це з'явилася у телеграм-каналі 3-ї окремої штурмової бригади.



На опублікованих фото 3 ОШБр у кадр потрапили п'ять російських окупантів і три десятки паспортів та військових квитків загарбників.

Паспорти та військові квитки окупантів. Фото: 3 ОШБр

Водночас Генштаб ЗСУ повідомив, що на Харківському напрямку сьогодні противник безрезультатно штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська та Стариці.



Раніше на Покровському напрямку було знищено танк і БМП РФ під час штурму позицій ЗСУ.