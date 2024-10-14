Об усилении эвакуации в Купянском районе Харьковщины сообщили в ОВА

В Купянском районе Харьковской области будут усилены эвакуационные мероприятия. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

Отмечается, что в последнее время наблюдается усиление российских обстрелов из различного вида оружия.

Синегубов добавил, что сегодня на территории Купянской громады проживает более 4 тысяч жителей, среди которых большинство — люди пожилого возраста.

«Поэтому важно, чтобы каждый осознавал необходимость выезда в более безопасные места. Совместными усилиями должны помочь нашим людям», — пояснил он.

В частности начальник ОВА добавил, что для всех эвакуированных были обеспечены: резервы для временного проживания, горячее питание, продовольственные и гигиенические наборы, теплая одежда для эвакуированных, сопровождение.