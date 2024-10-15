Украине и международному сообществу понадобятся годы для того, чтобы привлечь к ответственности всех российских военных преступников. Такое мнение высказал генеральный прокурор Андрей Костин в ходе дискуссии в Брюсселе, посвященной гуманитарным и правовым вопросам, касающимся украинских военнопленных и гражданских. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».



«Для нас нет задачи важнее, чем обеспечение правосудия посредством национальных системы… Мы все должны понимать, что потребуются годы, если не десятилетия, активной работы не только Украины, но и наших партнеров, чтобы эффективно расследовать, преследовать и привлекать всех виновных к ответственности», — сказал генпрокурор о наказании тех, кто совершает насилие над украинскими узниками и военнопленными.



Он подчеркнул, что ответственность за такие международные преступления, прежде всего, означает ответственность РФ и российских государственных чиновников в соответствии с международным правом.



То есть, по словам Костина, речь идет об использовании всех доступных юридических механизмов на национальном и международном уровнях.



Костин обратил внимание, что международные правовые механизмы могут сыграть важную роль в вопросе привлечения виновных к ответственности.



«Мы активно сотрудничаем с Международным уголовным судом, который уже выдал шесть ордеров на арест руководства РФ. МУС может сыграть решающую роль в этом деле, привлекая к ответственности создателей пыточных», — подчеркнул генпрокурор.



Он напомнил, что Украина сотрудничает с ОБСЕ, которая фиксирует российские преступления. Кроме того, генпрокурор напомнил о важности работы совместной следственной группы (Joint investigation team, JIT) под руководством Евроюста и подчеркнул, что более 20 государств проводят собственные расследования международных преступлений, совершенных РФ в Украине.



«Уже есть кейсы в США и Литве, которые напрямую связаны с жестоким обращением в местах содержания под стражей со стороны российских вооруженных сил и связанных с ними военнослужащих», — добавил генпрокурор.

Правоохранители установили 421 человека, которые причастны к пыткам над гражданскими и военнопленными гражданами Украины. По фактам жестокого обращения с заложниками расследуется более 4 тысяч дел.