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Погибшую Викторию Рощину россияне держали в учреждениях, где применяют пытки — правозащитница

11 октября 2024, 16:29

Погибшую Викторию Рощину россияне держали в учреждениях, где применяют пытки — правозащитница

Российские силовики удерживали украинскую журналистку Викторию Рощину в следственном изоляторе №2 Таганрога Ростовской области РФ и в исправительной колонии №77 в оккупированном Бердянске Запорожской области. По данным Медийной инициативы за права человека, в этих учреждениях к пленным применяются пытки.

«Оба места с первых месяцев полномасштабного вторжения россияне используют для содержания как украинских военных, так и гражданских, в частности, женщин. Таганрог (Бердянск на самом деле также — там пытали электрическим током) известен как одно из самых жестоких для украинцев мест содержания на территории РФ. Его называют адом на земле. В частности, в Таганроге держат азовцев с «Азовстали». Освобожденные рассказывают о страшных пытках. Там все, из кого хотят сделать преступников, признаются в преступлениях — оговаривают себя. Затем их переводят в Ростов и судят», — рассказала исполнительный директор Медийной инициативы за права человека Татьяна Катриченко.

Напомним, 10 октября информация о смерти журналистки Виктории Рощиной подтвердилась. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что у него есть официальное документальное подтверждение от российской стороны о смерти украинской журналистки.

В связи с информацией о смерти украинской журналистки в РФ, Генпрокуратурой открыто уголовное производство по факту ее исчезновения и переквалифицировано в военное преступление, соединенное с умышленным убийством.

Российские власти подвергают украинских военнопленных широкомасштабным и систематическим пыткам и жестокому обращению. По данным мониторинговой миссии ООН, 169 украинских военнопленных за последние 18 месяцев сообщили о жестоких избиениях, ударах электрическим током, удушении, применении электрошокера, принуждении к длительному пребыванию в стрессовых позах, лишении сна, имитации казней, угрозах и унижениях. Также 68% сообщили о случаях сексуального насилия.

Пытки и жестокое обращение происходили на всех этапах пребывания в плену — во время допросов, прибытия в места интернирования, ежедневных дел, а также ужасных условий интернирования.

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