Прокуроры установили более 400 человек, причастных к пыткам украинских заложников и военнопленных

Правоохранители установили 421 человека, которые причастны к пыткам над гражданскими и военнопленными гражданами Украины. По фактам жестокого обращения с заложниками расследуется более 4 тысяч дел. Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин, пишет «Интерфакс-Украина».



«Мы добились прогресса, опознав 421 подозреваемого, предъявив обвинения 307 и осудив 91 человека за случаи пыток и жестокого обращения с украинскими гражданами и военнопленными», — сообщил Костин в ходе дискуссии в Брюсселе, посвященной гуманитарным и правовым вопросам об украинских военнопленных и гражданских.



Он напомнил, что одна из наиболее массовых казней 16 украинских военнопленных произошла под Покровском в Донецкой области 30 сентября.



«В настоящее время мы расследуем еще один инцидент, произошедший 10 октября в Курской области, когда на месте казнили девятерых сдавшихся военнослужащих украинских войск», — добавил генпрокурор.



По словам Костина, информация, собранная в ходе расследований, свидетельствует о том, что до 90% украинских военнопленных подвергались пыткам, сексуальному насилию и другим формам насилия.



Также Костин рассказал, что украинские военнопленные подвергаются судебному преследованию, им отказывают в судебных гарантиях, защите и систематически подвергают пыткам и жестокому обращению в местах содержания под стражей.



«Свидетельством этого являются дела против членов полка "Азов" и батальона "Айдар". После захвата Россия предъявила им обвинения в так называемом участии в террористической организации и так называемой попытке свержения правительства марионеточного режима России на оккупированной территории», — заявил генпрокурор.



Он обратил внимание, что эти обвинения в первую очередь выдвигаются как предлог для преследования украинских солдат за их участие в боевых действиях.



Что касается незаконно удерживаемых гражданских украинцев, то, по словам генпрокурора, речь идет о сотнях мест содержания на территориях, которые находятся под оккупацией и свидетельствуют о спланированной и реализуемой РФ политике уничтожения украинской идентичности.



В частности, как отметил генпрокурор, в Херсонской области расследование подтвердило наличие 11 пыточных камер на оккупированной территории.



«В Харьковской области у нас до 100 расследований с 700 идентифицированными жертвами», — уточнил он, добавив, что всего расследуется более 4 тыс. уголовных производств по факту похищения и незаконного лишения свободы мирных жителей.



«К сожалению, изнасилования и другие формы сексуального и гендерного насилия также совершаются в отношении матерей, жен и сестер военнослужащих ВСУ, что используется как метод ведения войны», — сказал генпрокурор.



Напомним, что 27 августа российские захватчики расстреляли троих пленных украинских военных под Покровском.

Российские власти подвергают украинских военнопленных широкомасштабным и систематическим пыткам и жестокому обращению. Об этом сообщила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белль.



169 украинских военнопленных за последние 18 месяцев сообщили о жестоких избиениях, ударах электрическим током, удушении, применении электрошокера, принуждении к длительному пребыванию в стрессовых позах, лишении сна, имитации казней, угрозах и унижениях. Также 68% сообщили о случаях сексуального насилия.

