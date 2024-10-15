Знадобляться роки, щоб покарати всіх військових злочинців РФ — генпрокурор

Україні та міжнародній спільноті знадобляться роки для того, щоб притягнути до відповідальності всіх російських військових злочинців. Таку думку висловив генеральний прокурор Андрій Костін у ході дискусії у Брюсселі, присвяченій гуманітарним та правовим питанням, що стосуються українських військовополонених та цивільних. Про це пише «Інтерфакс-Україна».



«Для нас немає завдання важливіше, ніж забезпечення правосуддя через національні системи… Ми всі повинні розуміти, що знадобляться роки, якщо не десятиліття, активної роботи не лише України, а й наших партнерів, щоб ефективно розслідувати, переслідувати та притягувати всіх винних до відповідальності», — сказав генпрокурор про покарання тих, хто чинить насильство над українськими в'язнями та військовополоненими.



Він підкреслив, що відповідальність за такі міжнародні злочини передусім означає відповідальність РФ та російських чиновників відповідно до міжнародного права.



Тобто, за словами Костіна, йдеться про використання всіх доступних юридичних механізмів на національному та міжнародному рівнях.



Костін звернув увагу на те, що міжнародні правові механізми можуть відіграти важливу роль у питанні притягнення винних до відповідальності.



«Ми активно співпрацюємо з Міжнародним кримінальним судом, який вже видав шість ордерів на арешт керівництва РФ. МКС може відіграти вирішальну роль у цій справі, притягуючи до відповідальності творців катівень», — наголосив генпрокурор.



Він нагадав, що Україна співпрацює з ОБСЄ, яка фіксує російські злочини. Крім того, генпрокурор нагадав про важливість роботи спільної слідчої групи (Joint investigation team, JIT) під керівництвом Євроюсту та наголосив, що понад 20 держав проводять власні розслідування міжнародних злочинів, скоєних РФ в Україні.



«Вже є кейси в США та Литві, які безпосередньо пов'язані з жорстоким поводженням у місцях утримання під вартою з боку російських збройних сил та пов'язаних з ними військовослужбовців», — додав генпрокурор.

Правоохоронці встановили 421 особу, яка причетна до тортур над цивільними та військовополоненими громадянами України. За фактами жорстокого поводження із заручниками розслідується понад 4 тисячі справ.