Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Подоляк рассказал, что именно засекречено в плане победы Украины

15 октября 2024, 22:14

Подоляк рассказал, что именно засекречено в плане победы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский представит в Верховной Раде план победы 16 октября. В то же время, приложения документа не будут обсуждаться публично. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, что это связано с тем, что приложения касаются математической военной составляющей. 

«Президент хочет, чтобы общество понимало, что есть приложения, которые, безусловно, не будут публично обсуждаться. Это все, что касается математической составляющей, то есть какое количество оружия, в каком виде и так далее должно быть предоставлено Украине, но там есть другое. В плане есть логика к пониманию, что войну можно закончить, только заставив Россию осознать, что будет дальше», — сказал Подоляк в эфире национального телемарафона.

По его словам, план победы — конкретный и математически обоснованный, в свою очередь, партнерам надо решить, «готовы ли они все вместе капитулировать», ведь Украина «капитулировать не будет».

Он также уточнил, что в план победы написан исходя из того, что Украина — единственная страна, которая может правильно расставить финальные акценты в этой войне.

26 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США. Во время рабочего визита в Вашингтоне он представил украинский план победы в войне, развязанной Россией.

План победы Украины, который он представил также президенту США Джо Байдену, включает четыре основных пункта и один дополнительный, который будет нужен стране после войны.

ТЕГИ

Прочее
план победы
Люди
Михаил Подоляк

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:18
Главное за день: Военные КНДР сбежали с фронта. Гуманитарный кризис в Лисичанске
23:04
На оккупированной Донетчине 48 детей поместили в психиатрические лечебницы из-за «радикализма»
17:30
«ДНР» заявила о ранении пяти жителей Горловки
12:50
«Жизнь практически остановилась»: в оккупированном Лисичанске жители отдаленных районов остаются без воды, тепла и связи – ОВА
11:33
У кафе возле оккупированного Енакиево нашли мощную авиабомбу
11:07
На оккупированной Луганщине россияне усиленно проверяют мужчин: в ОВА объяснили, с чем это связано
10:58
Производство стали в Украине может сократиться вдвое в случае потери Покровска
10:35
Российские войска подошли на 2 километра к городу Курахово Донецкой области — аналитик BILD
09:45
ВСУ уничтожили российскую САУ «Пион» в оккупированной Херсонской области
09:40
На Торецком направлении войска РФ предприняли три атаки — Генштаб ВСУ
23:28
В оккупации людей вынуждают получать российские паспорта — иначе нельзя получить льготные лекарства
23:16
Главное за день: ВСУ отбили позиции вблизи Селидово. Обстрелы Покровска и Одессы
22:59
«ЛНР» освобождает от ответственности тех, кого ранее осудили за «референдум» на Луганщине
21:59
В оккупированной Горловке двое детей получили ожоги — нашли осколок снаряда
16:30
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
12:13
В оккупированном Северскодонецке жители старых районов города зимой останутся без тепла – ОВА
10:44
В Мариуполе зафиксировали большую переброску живой силы армии РФ: оккупанты могут готовиться к новому наступлению
10:22
На Кураховском направлении армия РФ наступает наиболее активно — Генштаб ВСУ
09:38
Мариуполь: В несущих стенах некоторых из домов появились трещины после «капремонта» — ЦНС
08:21
В Силах обороны рассказали о потерях российской армии за неделю
все новости
23:18
Главное за день: Военные КНДР сбежали с фронта. Гуманитарный кризис в Лисичанске
23:04
На оккупированной Донетчине 48 детей поместили в психиатрические лечебницы из-за «радикализма»
22:14
Подоляк рассказал, что именно засекречено в плане победы Украины
21:06
Понадобятся годы, чтобы наказать всех военных преступников РФ — генпрокурор
20:22
В Донецкой области запустили онлайн-платформу для коммуникации бизнеса и власти
19:42
Медиагруппа погибшего Пригожина закрывает свои фирмы, среди которых — «фабрика троллей»
18:36
Американские политики давят на Зеленского, чтобы тот снизил мобилизационный возраст в Украине — Лещенко
17:30
«ДНР» заявила о ранении пяти жителей Горловки
17:02
Пытались пересечь канал Северский Донец-Донбасс: ВСУ разбили группу российских штурмовиков в Часов Яре
16:52
Краматорск: Из-за угрозы обрушения запретили вход в подъезд обстрелянного россиянами дома
16:50
Прокуроры установили более 400 человек, причастных к пыткам украинских заложников и военнопленных
16:40
Бойцы 3 ОШБр взяли в плен россиян при контратаке на Харьковщине
16:22
Один человек пострадал при российском обстреле Константиновки
16:16
За 2 недели из Торецка выехали 2 тысячи человек
16:11
В России первые военные из КНДР уже сбежали с позиций: это произошло в семи километрах от границы с Украиной – СМИ
15:52
На закупку российского газа и нефти Чехия потратила в пять раз больше, чем на помощь Украине
15:45
В Донецкой области на 15 лет заочно осудили банду за вооруженный разбой
15:30
На Покровском направлении уничтожен танк и БМП РФ при штурме позиций ВСУ
15:11
В РФ сейчас проходят обучение несколько тысяч военных из КНДР: до конца года их могут отправить в Украину – WP
14:42
«Минирования» в Украине: большинство сообщений поступило с российских IP-адресов
все новости
ВИДЕО
Удар по российской штурмовой группе в Часов Яре. Фото: кадр из видео Пытались пересечь канал Северский Донец-Донбасс: ВСУ разбили группу российских штурмовиков в Часов Яре
15 октября, 17:02
Руины Торецка. Скрин видео: Патрульная полиция За 2 недели из Торецка выехали 2 тысячи человек
15 октября, 16:16
На Покровском направлении уничтожен танк и БМП РФ при штурме. Фото: кадр из видео На Покровском направлении уничтожен танк и БМП РФ при штурме позиций ВСУ
15 октября, 15:30
Пограничники уничтожили минометный расчет и грузовик РФ. Фото: кадр из видео Пограничники уничтожили минометный расчет и грузовик россиян
15 октября, 13:06
140-й ОРБ уничтожил российскую САУ «Пион» на Херсонщине. Фото: кадр из видео ВСУ уничтожили российскую САУ «Пион» в оккупированной Херсонской области
15 октября, 09:45
Эвакуация раненых людей в Селидово. Скрин видео: МВД Украины В Селидово под обстрелом ранены три человека: как проходила эвакуация ►
14 октября, 18:33
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор