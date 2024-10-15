Подоляк рассказал, что именно засекречено в плане победы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский представит в Верховной Раде план победы 16 октября. В то же время, приложения документа не будут обсуждаться публично. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, что это связано с тем, что приложения касаются математической военной составляющей.



«Президент хочет, чтобы общество понимало, что есть приложения, которые, безусловно, не будут публично обсуждаться. Это все, что касается математической составляющей, то есть какое количество оружия, в каком виде и так далее должно быть предоставлено Украине, но там есть другое. В плане есть логика к пониманию, что войну можно закончить, только заставив Россию осознать, что будет дальше», — сказал Подоляк в эфире национального телемарафона.



По его словам, план победы — конкретный и математически обоснованный, в свою очередь, партнерам надо решить, «готовы ли они все вместе капитулировать», ведь Украина «капитулировать не будет».



Он также уточнил, что в план победы написан исходя из того, что Украина — единственная страна, которая может правильно расставить финальные акценты в этой войне.

26 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США. Во время рабочего визита в Вашингтоне он представил украинский план победы в войне, развязанной Россией.



План победы Украины, который он представил также президенту США Джо Байдену, включает четыре основных пункта и один дополнительный, который будет нужен стране после войны.