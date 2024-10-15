Подоляк розповів, що саме засекречено у плані перемоги України

Президент України Володимир Зеленський представить у Верховній Раді план перемоги 16 жовтня. У той же час, додатки документа не обговорюватимуться публічно. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, що це пов'язано з тим, що додатки стосуються математичної військової складової.



«Президент хоче, щоб суспільство розуміло, що є додатки, які, безумовно, не публічно обговорюватимуться. Це все, що стосується математичної складової, тобто скільки зброї, в якому вигляді і так далі має бути надана Україні, але там є інша. У плані є логіка до розуміння, що війну можна закінчити лише змусивши Росію усвідомити, що буде далі», — сказав Подоляк в ефірі національного телемарафону.



За його словами, план перемоги — конкретний і математично обґрунтований, у свою чергу, партнерам треба вирішити, «чи всі вони готові разом капітулювати», адже Україна «капітулювати не буде».



Він також уточнив, що в план перемоги написано, виходячи з того, що Україна — єдина країна, яка може правильно розставити фінальні акценти у цій війні.

26 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США. Під час робочого візиту до Вашингтона він представив український план перемоги у війні, розв'язаної Росією.



План перемоги України, який він представив також президенту США Джо Байдену, включає чотири основні пункти та один додатковий, який буде потрібен країні після війни.