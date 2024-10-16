Пиротехники ГСЧС рассказали о количестве обезвреженных взрывоопасных предметов за время войны

В ГСЧС сообщили, сколько обезвредили взрывоопасных предметов за время войны. Фото: ГСЧС

С 24 февраля 2022 года пиротехнические подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обезвредили 535 896 взрывоопасных предметов. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

«Всего с начала широкомасштабного военного вторжения Российской Федерации на территории Украины обезврежено 535 тысяч 896 единиц взрывоопасных предметов и 2 965 кг взрывчатого вещества, в том числе 4 062 авиационных бомб. Обследована территория площадью более 54 га», — говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего пиротехнические подразделения работали: в Харьковской области — 36 321 раз, на Херсонщине — 16 901, Донецкой области — 15 064, Киевщине — 11 845, Николаевщине — 9 490, Черниговщине — 6 994, Сумщине — 4 491.

Спасатели советуют людям при обнаружении подозрительного предмета или взрывчатки сразу сообщать об этом по номеру 101.

В Украине с 24 февраля 2022 года от взрывоопасных предметов пострадали более тысячи человек, из которых 297 погибли.