Піротехніки ДСНС розповіли про кількість знешкоджених вибухонебезпечних предметів за час війни

У ДСНС повідомили, скільки знешкодили вибухонебезпечні предмети за час війни. Фото: ДСНС

З 24 лютого 2022 року піротехнічні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій знешкодили 535 896 вибухонебезпечних предметів. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

«Усього з початку широкомасштабного військового вторгнення Російської Федерації на території України знешкоджено 535 тисяч 896 одиниць вибухонебезпечних предметів та 2 965 кг вибухової речовини, у тому числі 4 062 авіаційні бомби. Обстежено територію площею понад 54 га», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: у Харківській області – 36 321 разів, на Херсонщині – 16 901, Донецькій області – 15 064, Київщині – 11 845, Миколаївщині – 9 490, Чернігівщині – 6 994, Сумщині – 4 491 .

Рятувальники радять людям при виявленні підозрілого предмета чи вибухівки одразу повідомляти про це за номером 101.

В Україні з 24 лютого 2022 року від вибухонебезпечних предметів постраждали понад тисячу людей, з яких 297 загинули.