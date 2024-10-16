В Москве отреагировали на «план победы» Зеленского

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Фото: Интерфакс

«План победы» украинского президента Владимира Зеленского продолжает план США о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. Об этом 16 октября заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, передает российское медиа «Смотри».

«Уже столько недель ведется речь о некоем эфемерном мирном плане. Скорее всего, этот тот же план американцев воевать с нами до последнего украинца, который теперь Зеленский закамуфлировал и назвал "мирным планом"», — заявил Песков.

По словам представителя Кремля, Украина должна осознать причины начала войны, и только тогда она сможет прийти к миру.

«Какого-то иного плана там нет. Там может быть план, который может быть действительно мирным — это осознание "киевским режимом" бесперспективности той политики, которую они проводят и, скажем так, протрезветь и осознать те причины, которые привели к конфликту вокруг Украины, который сейчас идет», — резюмировал Песков.

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил «план победы» в стенах Верховной Рады. План состоит из пяти пунктов и трех тайных вложений.