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У Москві відреагували на «план перемоги» Зеленського

16 жовтня 2024, 13:58

У Москві відреагували на «план перемоги» Зеленського

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. Фото: Інтерфакс Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. Фото: Інтерфакс

План перемоги українського президента Володимира Зеленського продовжує план США про те, щоб воювати з Росією до останнього українця. Про це 16 жовтня заявив речник глави Кремля Дмитро Пєсков, передає російське медіа «Смотри».

«Уже стільки тижнів йдеться про якийсь ефемерний "мирний план". Швидше за все, це той самий план американців воюватиме з нами до останнього українця, який тепер Зеленський закамуфлював і назвав "мирним планом"», — заявив Пєсков.

За словами представника Кремля, Україна має усвідомити причини початку війни, і лише тоді вона зможе дійти миру.

«Якогось іншого плану там немає. Там може бути план, який може бути справді мирним — це усвідомлення "київським режимом" безперспективності тієї політики, яку вони проводять і, скажімо так, протверезіти і усвідомити ті причини, які призвели до конфлікту навколо України, який зараз іде», — резюмував Пєсков. .

Нагадаємо, 16 жовтня президент України Володимир Зеленський представив «план перемоги» у стінах Верховної Ради. План складається з п'яти пунктів та трьох таємних вкладень.

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