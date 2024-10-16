Полиция Луганщины обезвредила российский дрон, залетевший во двор мирных жителей под Купянском

Житель Купянского района Харьковской области обнаружил у себя во дворе беспилотник. Взрывотехники Луганщины обезвредили неразорвавшийся российский FPV-дрон.



Это произошло во время эвакуации из Купянского района. Взрывотехники дистанционно осмотрели вражеский дрон и отсоединили от него самодельное взрывное устройство.



Неразорвавшийся боеприпас специалисты обезвредили на специальной подрывной площадке.



Полицейские напоминают, что нельзя прикасаться к подозрительному предмету. О находке нужно сообщить специалистам — в ГСЧС или Нацполицию по телефонам «101», «102» или «112».

Как сообщалось, в Купянском районе Харьковской области будут усилены эвакуационные мероприятия.