Поліція Луганщини знешкодила російський дрон, який залетів у двір мирних жителів під Куп'янськом

Мешканець Куп'янського району Харківської області виявив у себе у дворі безпілотник. Вибухотехніки Луганщини знешкодили російський FPV-дрон, що не розірвався.



Це сталося під час евакуації із Куп'янського району. Вибухотехніки дистанційно оглянули ворожий дрон та від'єднали від нього саморобний вибуховий пристрій.



Боєприпас, що не розірвався, фахівці знешкодили на спеціальному підривному майданчику.



Поліцейські нагадують, що не можна торкатися підозрілого предмета. Про знахідку потрібно повідомити спеціалістів — до ДСНС чи до Нацполіції за телефонами «101», «102» або «112».

Як повідомлялося, у Куп'янському районі Харківської області буде посилено евакуаційні заходи.