Шольц готов к мирным переговорам с РФ

Олаф Шольц готов к переговорам. Фото: AFP/TOBIAS SCHWARZ

Федеральный немецкий канцлер Олаф Шольц готов к переговорам с участием России, чтобы положить конец войне в Украине. Об этом заявил политик во время своего выступления в Бундестаге в среду, 16 октября, передает Faz.



По его словам, Германия будет продолжать оказывать Украине активную поддержку в ее оборонительной кампании против России. Шольц хочет сделать все возможное, чтобы война закончилась как можно скорее.



Кроме того, политик напомнил о многочисленных жертвах с украинской стороны и о том, что в то же время бесчисленные российские солдаты каждый день становятся «жертвами империалистического безумия российского президента». Шольц уверен, что должна состояться еще одна конференция, в которой примет участие Россия.



«Мы поддерживаем Украину и будем поддерживать до тех пор, пока это необходимо. Наряду с США, Германия является самым важным сторонником Украины и будет оставаться таковым», — резюмировал канцлер.



Ранее мы писали, что президент Чехии Петр Павел назвал войну в Украине «ужасной и несправедливой». Глава государства призвал партнеров оказывать поддержку Украине.