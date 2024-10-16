Шольц готовий до мирних переговорів з РФ

Олаф Шольц готовий до переговорів. Фото: AFP/TOBIAS SCHWARZ

Федеральний німецький канцлер Олаф Шольц готовий до переговорів за участю Росії, щоб покласти край війні в Україні. Про це заявив політик під час свого виступу у Бундестазі у середу, 16 жовтня, передає Faz.



За його словами, Німеччина продовжуватиме надавати Україні активну підтримку в її оборонній кампанії проти Росії. Шольц хоче зробити все можливе, щоб війна закінчилася якнайшвидше.



Крім того, політик нагадав про численні жертви з українського боку і про те, що водночас незліченні російські солдати щодня стають «жертвами імперіалістичного божевілля російського президента». Шольц упевнений, що має відбутися ще одна конференція, у якій візьме участь Росія.



«Ми підтримуємо Україну і підтримуватимемо доти, доки це необхідно. Поряд з США, Німеччина є найважливішим прихильником України і залишатиметься таким», — резюмував канцлер.



Раніше ми писали, що президент Чехії Петро Павло назвав війну в Україні «жахливою та несправедливою». Глава держави закликав партнерів надавати підтримку Україні.