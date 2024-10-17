Уникальная ликвидация: украинский FPV-дрон сбил два российских БпЛА

Украинский FPV-дрон сбил Zala и «Ланцет». Фото: кадр из видео

В сети появилось уникальное видео сбития российского разведывательного БпЛА Zala. Об этом сообщил командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко.



«Воины 11 бригады Национальной гвардии подразделения "Ласточка" экипажа "Самосуд" поймали российский беспилотник. Во время удара не сработала плата детонации, но это не помешало выполнить задание - FPV-дрон падал вместе с Zala. Именно в это время Zala наводила дрон-камикадзе "Ланцет". Разведка зафиксировала, что он тоже упал после сбития дрона-наводчика», — объяснил командующий НГУ.



Ранее появилось видео, как украинский FPV-дрон 11 бригады НГУ имени Михаила Грушевского сбил российский БпЛА «Ланцет».



Напомним, ПВО Украины сбила 22 из 56 российских БпЛА.