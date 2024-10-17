Унікальна ліквідація: український FPV-дрон збив два російські БпЛА

Український FPV-дрон збив Zala та «Ланцет». Фото: кадр із відео

В мережі з'явилося унікальне відео збиття російського розвідувального БпЛА Zala. Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.



«Воїни 11 бригади Національної гвардії підрозділу "Ластівка" екіпажу "Самосуд" вполювали російський безпілотник. Під час удару не спрацювала плата детонації, та це не завадило виконати завдання — FPV-дрон падав разом із Zala. Саме у цей час Zala наводила дрон-камікадзе "Ланцет". Розвідка зафіксувала, що він теж упав після збиття дрона-навідника», - пояснив командувач НГУ.



Раніше з'явилося відео, як український FPV-дрон 11-ї бригади НГУ імені Михайла Грушевського збив російський БпЛА «Ланцет».



Нагадаємо, ППО України збила 22 з 56 російських БпЛА.