В Беларусь впервые за 1,5 года прилетел транспортный самолет Ан-124 ВКС РФ

В Беларусь впервые за 1,5 года прилетел Ан-124 ВКС РФ. Фото: Беларускі Гаюн

Сегодня в 00:30 на аэродроме «Мачулищи» в Беларуси приземлился тяжёлый транспортный самолёт Ан-124 ВКС РФ. Об этом сообщил «Беларускі Гаюн».



Известно, что борт прибыл в Мачулищи из РФ, и до этого 14 октября был во Владивостоке и Ульяновске. Самолет пробыл в Мачулищах 4 часа и в 04:30 улетел в Россию.



Отмечается, что до этого последний раз самолёт типа Ан-124 ВКС РФ прилетал в Мачулищи 1,5 года назад.



Справка: Ан-124 предназначен для доставки войск со штатной боевой техникой и вооружением из глубокого тыла страны на театры военных действий (ТВД), перевозки войск между ТВД и внутри тыловых зон, усиления воздушных десантов тяжелой боевой техникой.



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