Пограничники патрулируют участок границы с Беларусью на катерах — видео

ГПСУ на катерах патрулируют границу с Беларусью. Фото: кадр из видео

Госпогранслужба следит за украинско-белорусской границей, патрулируя речные и озерные участки на катерах. Об этом рассказали в Госпогранслужбе.







«Пограничники ведут наблюдение за водной поверхностью и прилегающей местностью, чтобы не допустить на этих направлениях возможного незаконного пересечения границы со стороны Беларуси или нарушения пограничного режима», — заявили в службе погранконтроля.

Военнослужащие ГПСУ на катерах патрулируют границу с Беларусью. Фото: кадр из видео

Кроме того, осуществление круглосуточного наблюдения обеспечивают камеры удаленного видеонаблюдения. В случае обнаружения каких-либо изменений в обстановке, оператор информирует об этом и на определенное направление выбывает пограничный наряд или дополнительные силы и средства.

Круглосуточный надзор обеспечивают камеры удаленного видеонаблюдения. Фото: кадр из видео

Отмечается, что береговая линия водоемов, по которым проходит линия границы с Беларусью, также укреплена в инженерном отношении и другими необходимыми заграждениями.



По информации Telegram-канала «Беларускі Гаюн», минобороны Беларуси планирует закупить десять комплектов разведывательных БПЛА «Беркут-3». На закупку беспилотников планируется потратить около 2,44 млн долларов.



Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил возможное нападение на Сувальский коридор.