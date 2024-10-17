До Білорусі вперше за 1,5 року прилетів транспортний літак Ан-124 ПКС РФ

До Білорусі вперше за 1,5 року прилетів Ан-124 ПКС РФ. Фото: Беларускі Гаюн

Сьогодні о 00:30 на аеродромі «Мачуліщі» в Білорусі приземлився важкий транспортний літак Ан-124 ПКС РФ. Про це повідомив «Беларускі Гаюн».



Відомо, що борт прибув до Мачулищ з РФ, і до цього 14 жовтня був у Владивостоці та Ульяновську. Літак пробув у Мачулищах 4 години та о 04:30 відлетів до Росії.



Зазначається, що останній раз літак типу Ан-124 ПКС РФ прилітав до Мачулищ 1,5 року тому.



Довідка : Ан-124 призначений для доставки військ зі штатною бойовою технікою та озброєнням із глибокого тилу країни на театри військових дій (ТВД), перевезення військ між ТВД та усередині тилових зон, посилення повітряних десантів важкою бойовою технікою.



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