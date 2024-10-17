Або в України буде ядерна зброя, або НАТО — Зеленський.

Зеленський заявив, що Україні потрібна ядерна зброя або вступ до НАТО. Фото: кадр із відео

Сьогодні, 17 жовтня 2024 року, виступаючи у Брюсселі, президент України Володимир Зеленський нагадав, що Україна стала єдиною країною з ядерних держав, хто відмовився від стримувального фактора, а тепер змушена захищатись від російської агресії.



«Не працюють не лише домовленості України з Росією, але також не діють домовленості інших партнерів із РФ. Хто з ядерних держав постраждав? Усі? Ні, одна – Україна. Хто віддав ядерну зброю? Усі? Ні, лише Україна. Хто сьогодні воює - Україна», - заявив український лідер.



Зеленський у розмові з кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом сказав, що: або Україна поверне собі ядерну зброю, яка стане для країни захистом, або Україні необхідно приєднатися до Альянсу (НАТО).



«Крім НАТО, на сьогодні ми не знаємо про інші ефективні альянси. Країни НАТО сьогодні не воюють, у цих країнах, дякувати Богу, всі люди живі. І тому ми обираємо НАТО, а не ядерну зброю», - додав він.



Шостий президент України наголосив, що, на його думку, Трамп його почув, наголосивши на справедливості аргументів Зеленського.



Нагадаємо, 16 жовтня Зеленський у Верховній Раді України представив «план перемоги».