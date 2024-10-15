Американские политики давят на Зеленского, чтобы тот снизил мобилизационный возраст в Украине — Лещенко

Советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко подтвердил то, что на руководство страны давят американские политики. Со слов Лещенко, представители двух политических партий США не понимают, почему в стране не мобилизуют мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.



В Демократической и Республиканской партиях США настаивают на снижении мобилизационного возраста в Украине, ссылаясь на то, что во время войны США и Вьетнама, на фронт отправляли людей с 19 лет.



«Если эта информация всплыла на поверхность, могу подтвердить: американские политики из обеих партий давят на президента Зеленского в вопросе, почему в Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет», — написал Лещенко в Telegram.



Он добавил, что американцы намекают: одного лишь западного оружия недостаточно, нужна мобилизация с 18 лет.



«Президент Зеленский продолжает убеждать политиков из обеих партий давать оружие без изменения призывного возраста», — подчеркнул Лещенко.



Как сообщалось, Верховная Рада Украины запретила мобилизацию 18-25 летних.



Напомним, 11 апреля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении закон о мобилизации. Ранее, 18 мая, вступил в силу закон Украины о мобилизации.