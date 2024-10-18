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Умєров розповів, що західні партнери тиснуть на Україну щодо мобілізації з 18 років

18 жовтня 2024, 13:22

Умєров розповів, що західні партнери тиснуть на Україну щодо мобілізації з 18 років

У партнерів України виникають питання про мобілізацію 18-25 річних. Фото: Рустем Умєров У партнерів України виникають питання про мобілізацію 18-25 річних. Фото: Рустем Умєров

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що західні партнери наполягають на тому, щоб в Україні мобілізації підлягали чоловіки від 18 до 25 років. Глава оборонного відомства України Рустем Умєров прокоментував цю заяву, повідомляє «Радіо Свобода».

За його словами, партнери України «хочуть зрозуміти, чому ми не мобілізуємо людей від 18 до 25». Своєю чергою, Умєров зазначає, що такою була умова Верховної Ради, яка дозволила уряду мобілізувати людей з 25 до 60 років.

Міністр оборони відповів, чи може змінитись це рішення.

«Ми завжди хочемо давати вибір людині, щоб вона сама обирала. Зараз, як ми кажемо, ми працюємо згідно з усіма нормами законодавства. У законодавстві чітко визначено, з 25 і вище. Якщо є бажання когось прийти і служити своєму народу, ми завжди раді», — резюмував він.

Раніше ми писали, що радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко підтвердив те, що на керівництво країни тиснуть американські політики. За словами Лещенка, представники двох політичних партій США не розуміють, чому в країні не мобілізують чоловіків у віці  від 18 до 25 років. 

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