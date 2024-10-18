Появились фото последствий сегодняшнего удара по трамвайному ДЕПО в Константиновке

Последствия российского удара по ДЕПО в городе Константиновка Донецкой области. Фото: Донбасс оперативный/Telegram

В сети появились фото последствий сегодняшнего российского удара по трамвайному ДЕПО в городе Константиновка Донецкой области.

Ранее сообщалось, что 18 октября в 09:50 войска РФ управляемыми авиационными бомбами ударили по городу Константиновка Донецкой области.

Отмечалось, что в результате удара повреждены фасады административных зданий, частных домов, линии электросети ДТЭК и легковой автомобиль. Пострадавших нет.