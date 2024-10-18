Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Появились фото последствий сегодняшнего удара по трамвайному ДЕПО в Константиновке

18 октября 2024, 18:59

Появились фото последствий сегодняшнего удара по трамвайному ДЕПО в Константиновке

Последствия российского удара по ДЕПО в городе Константиновка Донецкой области. Фото: Донбасс оперативный/Telegram Последствия российского удара по ДЕПО в городе Константиновка Донецкой области. Фото: Донбасс оперативный/Telegram

В сети появились фото последствий сегодняшнего российского удара по трамвайному ДЕПО в городе Константиновка Донецкой области.

Ранее сообщалось, что 18 октября в 09:50 войска РФ управляемыми авиационными бомбами ударили по городу Константиновка Донецкой области.

Отмечалось, что в результате удара повреждены фасады административных зданий, частных домов, линии электросети ДТЭК и легковой автомобиль. Пострадавших нет.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Обстрел Константиновка войска РФ

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
16:30
Начальник штаба воинской части мог погибнуть при взрыве автомобиля в оккупированном Луганске
15:40
Российские войска преодолели канал, защищавший Часов Яр с востока — WSJ
15:35
Взрыв авто в центре оккупированного Луганска: появилось видео момента детонации, в машине погиб мужчина
14:59
В МОН ответили, сколько детей из оккупированных территорий учатся в украинских школах
23:22
Главное за день: Когда у ВСУ будет эскадрилья F-16. Армия РФ пытается прорваться у Часов Яра
16:10
Оккупанты открыли часть трассы, которая свяжет Ростов с Мариуполем: они назвали это «соединением исторических регионов РФ»
12:45
В оккупированном Крыму «национализировали» предприятие ПАО «Севастопольгаз»
09:41
Армия РФ продвинулась возле четырех населенных пунктов Донецкой области — DeepState
07:38
Из оккупации в Украину вернули еще двух женщин
23:20
Горловка снова атакована беспилотниками: 1 мужчина погиб, 4 — ранены
23:00
Главное за день: Зеленский показал «план победы». США не будет защищать небо Украины
16:32
«ДНР» хочет продавать донецкие предприятия российским «инвесторам» после восстановления
15:50
Партизаны обнаружили секретное место дислокации оккупантов в Горловке
12:11
За два месяца РФ захватила в 5,5 больше территории Украины, чем за весь 2023 год — аналитики
11:41
ВСУ будут вынуждены оставить Селидово, чтобы избежать окружения — аналитик BILD
10:38
«Новости Донбасса» — в мобильном браузере Ceno: Теперь нас можно читать в оккупации без VPN
10:10
«Залог безопасности»: на оккупированной Луганщине детей учат, как «правильно» общаться с военными РФ – ОВА
23:18
Главное за день: Военные КНДР сбежали с фронта. Гуманитарный кризис в Лисичанске
23:04
На оккупированной Донетчине 48 детей поместили в психиатрические лечебницы из-за «радикализма»
17:30
«ДНР» заявила о ранении пяти жителей Горловки
все новости
21:40
Покровск: Отопительного сезона не будет, власти призывают людей уезжать
20:55
Опубликовано видео, где северокорейские солдаты получают снаряжение в России
19:50
В Донецкой области захватчики расстреляли безоружного украинского военного — прокуратура
18:59
Появились фото последствий сегодняшнего удара по трамвайному ДЕПО в Константиновке
18:39
«Пока боеприпасы есть, мы будем дальше поражать цель». Как десантники из Донетчины запускают дроны в тыл армии РФ
17:58
Видео с предполагаемыми северокорейскими военными сняты на полигоне в Приморском крае РФ — украинские эксперты
16:55
Россия и Украина сегодня обменялись телами военнослужащих по формуле 501 на 89
16:53
Глава Минобороны рассказал о предложениях обмена территорий Украины на вступление в НАТО
16:48
ВСУ уничтожили новейший российский танк Т-90 «Прорыв» в Донецкой области: кадры
16:30
Начальник штаба воинской части мог погибнуть при взрыве автомобиля в оккупированном Луганске
16:25
В Донецкой области сократилось количество школьников почти вдвое
16:08
Известно, сколько людей остается на подконтрольной территории Донетчины
15:50
Северная Корея решила отправить на войну 12 тысяч военных — разведка Южной Кореи
15:40
Российские войска преодолели канал, защищавший Часов Яр с востока — WSJ
15:37
Канада передаст Украине 47 миллионов долларов
15:35
Взрыв авто в центре оккупированного Луганска: появилось видео момента детонации, в машине погиб мужчина
14:59
В МОН ответили, сколько детей из оккупированных территорий учатся в украинских школах
14:14
«Нас ждет очень тяжелая зима»: Байден сделал важное заявление о войне в Украине
14:09
Российская авиация сбросила авиабомбы на Константиновку: повреждены дома, здания и линии электросети
13:28
В центре оккупированного Луганска взорвался автомобиль: в нем могли находиться военные РФ
все новости
ВИДЕО
Покровск: Отопительного сезона не будет, власти призывают людей уезжать Покровск: Отопительного сезона не будет, власти призывают людей уезжать
18 октября, 21:40
Опубликовано видео, где северокорейские солдаты получают снаряжение в России Опубликовано видео, где северокорейские солдаты получают снаряжение в России
18 октября, 20:55
Военнослужащий 81-й аэромобильной бригады ВСУ с дроном «Лелека». Фото: «Новости Донбасса». «Пока боеприпасы есть, мы будем дальше поражать цель». Как десантники из Донетчины запускают дроны в тыл армии РФ
18 октября, 18:39
Украинские эксперты выяснили, что северокорейские военнослужащие проходят обучение на полигоне в Приморском крае России. Коллаж: КіберБорошно/Тelegram Видео с предполагаемыми северокорейскими военными сняты на полигоне в Приморском крае РФ — украинские эксперты
18 октября, 17:58
Уничтожение новейшего российского танк Т-90 «Прорыв» в Донецкой области. Фото: кадр из видео ВСУ уничтожили новейший российский танк Т-90 «Прорыв» в Донецкой области: кадры
18 октября, 16:48
Допускают, что жертвой подрыва автомобиля в оккупированном Луганске мог стать начальник штаба воинской части. Кадр из видео Начальник штаба воинской части мог погибнуть при взрыве автомобиля в оккупированном Луганске
18 октября, 16:30

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор