Появились фото последствий сегодняшнего удара по трамвайному ДЕПО в Константиновке

В сети появились фото последствий сегодняшнего российского удара по трамвайному ДЕПО в городе Константиновка Донецкой области.
Ранее сообщалось, что 18 октября в 09:50 войска РФ управляемыми авиационными бомбами ударили по городу Константиновка Донецкой области.
Отмечалось, что в результате удара повреждены фасады административных зданий, частных домов, линии электросети ДТЭК и легковой автомобиль. Пострадавших нет.
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