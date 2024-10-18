З'явилися фото наслідків сьогоднішнього удару по трамвайному ДЕПО у Костянтинівці

У мережі з'явилися фото наслідків сьогоднішнього російського удару по трамвайному ДЕПО у місті Костянтинівка Донецької області.
Раніше повідомлялося, що 18 жовтня о 09:50 війська РФ керованими авіаційними бомбами вдарили по місту Костянтинівка Донецької області.
Зазначалося, що внаслідок удару пошкоджено фасади адміністративних будівель, приватних будинків, лінії електромережі ДТЕК та легковий автомобіль. Постраждалих немає.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях