З'явилися фото наслідків сьогоднішнього удару по трамвайному ДЕПО у Костянтинівці

Наслідки російського удару по ДЕПО у місті Костянтинівка Донецької області. Фото: Донбас оперативний/Telegram

У мережі з'явилися фото наслідків сьогоднішнього російського удару по трамвайному ДЕПО у місті Костянтинівка Донецької області.

Раніше повідомлялося, що 18 жовтня о 09:50 війська РФ керованими авіаційними бомбами вдарили по місту Костянтинівка Донецької області.

Зазначалося, що внаслідок удару пошкоджено фасади адміністративних будівель, приватних будинків, лінії електромережі ДТЕК та легковий автомобіль. Постраждалих немає.