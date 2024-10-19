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Россия «осудила» десятки украинских заложников — Координационный штаб

19 октября 2024, 17:30

Россия «осудила» десятки украинских заложников — Координационный штаб

Россия «осудила» десятки украинских заложников — Координационный штаб

Украина ведет работу по возвращению, в том числе тех пленных, которым на оккупированной территории или в России уже вынесли так называемые судебные «приговоры». Этот процесс довольно успешный.

Об этом «Новостям Донбасса» сообщил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко во время «Донбасс медиа форума».

«Мы наблюдаем за всеми этими процессами, ведем необходимое участие в поддержке семей. Очень много фейковых приговоров, фейковых судов. И это вид пыток. Это так же военное преступление и в отношении военнослужащих и гражданских, которые попадают на эти так называемые судилища, и в отношении их семей», — сказал Петр Яценко.

В то же время у Координационного штаба нет конкретных цифр, сколько именно людей уже «осуждены» и отправлены в колонии.

«О части мы знаем из открытых источников, часть из закрытых источников, если это закрытые суды. Цифра — это десятки наших соотечественников. Это значительное количество людей. В последнее время количество таких фейковых судов увеличивается, но мы работаем над тем, чтобы и этих людей вернуть. Наличие так называемого приговора не является препятствием», — подчеркивает Петр Яценко.

Он добавил, что работа не только ведется, но является достаточно успешной.

«И вскоре, я надеюсь, что будут хорошие новости по возвращению тех, кто имеет большие "приговоры" более 15 лет, а также "приговоры" о пожизненном заключении. Украина об этих людях помнит, мы делаем все возможное, чтобы их вытащить из плена и у нас есть определенные продвижения в этом», — добавил Петр Яценко.

«Новости Донбасса» сообщали, что РФ уже вынесла сотни «приговоров» украинским военнопленным.

18 октября состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией по формуле 95 на 95. В частности домой из российского плена вернулся военнослужащий, правозащитник Максим Буткевич. В марте прошлого года он был приговорен «верховным судом» группировки «ЛНР» к 13 годам заключения.

Для того чтобы задерживать гражданских украинцев в оккупации и на территории РФ, а затем устраивать псевдосуды, Россия находит самые разные поводы. Один из таких — обвинения в донатах ВСУ. За последние месяцы известно о нескольких случаях арестов людей, которых подозревают в финансировании армии. Возможно ли избежать подобных задержаний и что делать родственникам тех, кого все же арестовали «Новости Донбасса» рассказывали в статье «Тюрьма за донат. Россия все чаще обвиняет жителей оккупации в поддержке ВСУ».

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Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

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