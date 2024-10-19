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Росія «засудила» десятки українських заручників — Координаційний штаб

19 жовтня 2024, 17:10

Росія «засудила» десятки українських заручників — Координаційний штаб

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко. Фото: Новини Донбасу Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко. Фото: Новини Донбасу

Україна веде роботу щодо повернення в тому числі тих полонених, яким на окупованій території чи в Росії вже винесли так звані судові «вироки». Цей процес доволі успішний.

Про це «Новинам Донбасу» повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко під час «Донбас медіа форуму».

«Ми спостерігаємо за всіма цими процесами, ведемо необхідну участь в підтримці родин. Дуже багато фейкових вироків, фейкових судів. І це вид тортур. Це так само воєнний злочин і щодо військовослужбовців та цивільних, які потрапляють на ці так звані судилища, і щодо їхніх родин», — сказав Петро Яценко.

В той же час у Координаційного штабу немає конкретних цифр, скільки саме людей вже «засуджено» та відправлено у колонії.

«Про частину ми знаємо з відкритих джерел, частину із закритих джерел, якщо це закриті суди. Цифра — це десятки наших співвітчизників. Це значна кількість людей. Останнім часом кількість таких фейкових судів збільшується, але ми працюємо над тим, щоб і цих людей повернути. Наявність так званого вироку не є перешкодою», — підкреслює Петро Яценко.

Він додав, що робота не тільки ведеться, але є досить успішною.

«І невдовзі, я сподіваюсь, що будуть хороші новини щодо повернення тих, хто має великі "вироки" понад 15 років, а також "вироки" щодо довічного ув’язнення. Україна про цих людей пам‘ятає, ми робимо все можливе, щоб їх витягнути з полону і в нас є певні просування в цьому», — додав Петро Яценко.

«Новини Донбасу» повідомляли, що РФ вже винесла сотні «вироків» українським військовополоненим. 

18 жовтня відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією по формулі 95 на 95. Зокрема додому з російського полону повернувся військовослужбовець, правозахисник Максим Буткевич. У березні минулого року його було засуджено «верховним судом» угруповання «ЛНР» до 13 років ув'язнення.

Для того, щоб затримувати цивільних українців в окупації і на території РФ, а потім влаштовувати псевдосуди, Росія знаходить найрізноманітніші приводи. Один із таких — звинувачення у донатах ЗСУ. За останні місяці відомо про декілька випадків арештів людей, яких підозрюють у фінансуванні армії. Чи можливо уникнути подібних затримань і що робити родичам тих, кого все ж таки заарештували «Новини Донбасу» розповідали у статті «В'язниця за донат. Росія все частіше звинувачує жителів окупації у підтримці ЗСУ».

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