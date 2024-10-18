Из российского плена освобожден Максим Буткевич — украинский правозащитник, общественный деятель и военнослужащий

Максим Буткевич. Фото: «Без границ»

Из российского плена освободили правозащитника, соучредителя Центра прав человека ZMINA Максима Буткевича. Об этом сообщил изданию ZMINA его отец Александр Буткевич. Максим находился в плену с июня 2022 года. В марте прошлого года он был осуждён «верховным судом» группировки «ЛНР» к 13 годам заключения.

По словам отца, ему позвонили по телефону из Координационного штаба и сообщил, что его сына обменяли в результате обмена военнопленными и он находится на территории Украины.

По информации издания «Важные истории», также в Украину вернулся военнослужащий «Азова» Владислав Андрианов. Об этом сообщила в соцсетях его невеста — освобожденная из российского плена в мае следователь из Мариуполя Марьяна Чечелюк. Они попали в плен, когда ВС РФ захватили «Азовсталь» весной 2022 года.

Вероятно, в рамках этого обмена должна была вернуться домой погибшая в российском плену украинская журналистка Виктория Рощина. О ее смерти стало известно 10 октября.

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило, что Украина и Россия произвели сегодня обмен военнопленными в формате 95 на 95. Посредническую помощь в обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Власти Украины обмен официально не подтверждали.