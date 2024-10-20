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Один человек погиб и один пострадал при российском обстреле в Донецкой области

20 октября 2024, 09:30

Один человек погиб и один пострадал при российском обстреле в Донецкой области

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия за минувшие сутки, 19 октября, обстреляла Донецкую область. В результате атак один человек погиб, также известно об одном пострадавшем. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«За 19 октября россияне убили 1 жителя Донецкой области: в Ясной Поляне», — отметил он.

По словам Филашкина, еще 1 человек получил ранения.

С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 2822 человек, получили ранения — 6311. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи

Ранее мы писали, что село Гришино Покровского района обесточено из-за российских обстрелов

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