Один человек погиб и один пострадал при российском обстреле в Донецкой области

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия за минувшие сутки, 19 октября, обстреляла Донецкую область. В результате атак один человек погиб, также известно об одном пострадавшем. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«За 19 октября россияне убили 1 жителя Донецкой области: в Ясной Поляне», — отметил он.



По словам Филашкина, еще 1 человек получил ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 2822 человек, получили ранения — 6311. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи



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