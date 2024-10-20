Одна людина загинула і одна постраждала під час російського обстрілу в Донецькій області

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 19 жовтня, обстріляла Донецьку область. Внаслідок атак одна людина загинула, також відомо про одного постраждалого. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«За 19 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донецької області: в Ясній Поляні», — зазначив він.



За словами Філашкіна, ще одна людина отримала поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 2822 особи, отримали поранення — 6311. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи



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