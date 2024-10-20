РФ тричі обстріляла Покровську громаду: пошкоджено будинки, лікарні та храми

Російські війська у неділю, 20 жовтня, тричі атакували Покровську громаду Донецької області. Внаслідок російських ударів пошкоджено будинки та будівлю. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«Сьогодні, 20 жовтня, близько 4 ранку відбувся обстріл села Новотроїцьке. Певні ушкодження отримали медустанова, адміністративна та релігійна будівлі», — йдеться у повідомленні.



Крім того, о 06:00 поточної доби під ударом з боку армії РФ в чергове виявилося селище Шевченко. Пошкоджено адміністративну будівлю, магазин, навчальний заклад та будівлю пошти.



Також близько 6:10 відбулося потрапляння до приватної забудови центральної частини Покровська. Пошкоджено одну хату, обійшлося без жертв.



«У ніч з 18 на 19 жовтня відбувся ворожий обстріл району Динасового заводу, внаслідок якого пошкоджено розподільчий газопровід, продовольчий магазин і близько 10 приватних житлових будинків», — зазначили у відомстві.



Раніше ми писали, що російська армія 19 жовтня обстріляла Донецьку область. Внаслідок атак одна людина загинула, також відомо про одного постраждалого.