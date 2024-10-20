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Силы ПВО сбили над Украиной 31 беспилотник

20 октября 2024, 11:53

Силы ПВО сбили над Украиной 31 беспилотник

ПВО сбила 31 дрон. Фото: Воздушные силы ПВО сбила 31 дрон. Фото: Воздушные силы

Российские оккупанты в очередной раз ударили по территории Украины с помощью 49 беспилотников и двух баллистических ракетх «Искандер-М». Силы и средства противовоздушной обороны сбили 31 БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.

«В ночь на 20 октября 2024 года (с 21:00 19 октября) противник атаковал Украину баллистическими ракетами с территории Крыма, ударными БпЛА типа «Shahed» и дронами неустановленного типа (районы пусков: Ейск, Приморско-Ахтарск - РФ)», — говорится в сообщении.

По состоянию на 10:00 ПВО сбила 31 вражеский БпЛА в Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Львовской, Одесской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Также 13 российских беспилотников локально потеряно, информация о сбивании/падении уточняется и обновляется. Два вражеских БпЛА — полетели в направлении Беларуси.

Ранее мы писали, что российские оккупанты в субботу ночью, 19 октября, обстреляли Кривой Рог Днепропетровской области. Известно, что 17 человек пострадали, много повреждений. 

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