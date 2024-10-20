Сили ППО збили над Україною 31 безпілотник

ППО збила 31 дрон. Фото: Повітряні сили

Російські окупанти вкотре вдарили по території України за допомогою 49 безпілотників та двох балістичних ракет «Іскандер-М». Сили та засоби протиповітряної оборони збили 31 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 20 жовтня 2024 року (з 21:00 19 жовтня) противник атакував Україну балістичними ракетами з території Криму, ударними БпЛА типу «Shahed» та дронами невстановленого типу (райони пусків: Єйськ, Приморсько-Охтарськ – РФ)», — йдеться у повідомленні.



Станом на 10:00 ППО збила 31 ворожий БПЛА у Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Львівській, Одеській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській та Донецькій областях.



Також 13 російських безпілотників локально втрачено, інформація про збиття/падіння уточнюється та оновлюється. Два ворожі БпЛА — полетіли у напрямку Білорусі.



Раніше ми писали, що російські окупанти у суботу вночі, 19 жовтня, обстріляли Кривий Ріг Дніпропетровської області. Відомо, що 17 людей постраждали, багато пошкоджень.