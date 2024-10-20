Повреждены дома и учебные заведения: россияне атаковали 8 раз Донетчину

Россияне атаковала Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия за минувшие сутки, 19 октября, обстреляла ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак есть повреждения. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 8 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отметил он.



По словам Филашкина, под ударом армии РФ оказались три района:



Покровский район. В Курахово повреждены многоэтажки и частные дома; в Горняке поврежден дом, в Дачном — админздание. В Покровске поврежден дом; также в громаде повреждено админздание и магазин в поселке Шевченко, в Новотроицком — 2 админздания.



Краматорский район. В Пришибе Святогорской громады повреждена база отдыха. В Константиновке повреждены 17 частных домов и 2 образовательных учреждения; в Стенках повреждены 3 дома.



Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 8 частных домов и 2 многоэтажки.

Ранее мы писали, что российские войска в воскресенье, 20 октября, трижды атаковала Покровскую громаду Донецкой области. В результате российских ударов повреждены дома и здание.